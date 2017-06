Policiais apreendem quase uma tonelada de maconha no Rio

Policiais militares apreenderam na noite deste domingo(25) quase uma tonelada de maconha, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) receberam a informação de que criminosos estavam reunidos em um posto de gasolina, na Estrada do Mendanha, próximo à Avenida Brasil.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem, que esperava outros dois comparsas para fazer a distribuição da droga. Ao ser abordado pelos policiais, o homem informou que a droga estava em um galpão, no bairro do Santíssimo. Lá, os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha em tabletes, dentro de uma carreta.

Outro homem, que esperava a entrega na Avenida Transolímpica, via que liga a Avenida Brasil à Barra da Tijuca, foi preso. Segundo a PM, a maconha veio do Paraguai para ser distribuída no Rio de Janeiro.