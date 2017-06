Juiz autoriza leilão casa de Mangaratiba e joias de Cabral e Adriana Ancelmo

A casa de Mangaratiba do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) e sua mulher, Adriana Ancelmo, será leiloada por determinação do juiz Marcelo Bretas. Além da mansão, serão leiloados também bens apreendidos na Operação Calicute, que prendeu o ex-governador e a ex-primeira-dama: joias apreendidas no apartamento dos dois no Leblon, além de automóveis e embarcações. Análises de perito judicial e da PF apontam que os bens são avaliados em R$ 14,5 milhões.

A casa de Mangaratiba, que fica num condomínio de luxo - Portobello - foi avaliada em R$ 8 milhões. Há ainda 31 joias e nove relógios apreendidos no dia 17 de novembro, e mais 118 joias e quatro relógios, apreendidos em dezembro e na semana passada. A Polícia Federal estima que estes bens somem R$ 2,1 milhões.

O iate Manhattan Rio também vai a leilão. Ela está em nome de empresa de Paulo Fernando Magalhães Pinto, mas o empresário declarou à Justiça Federal que metade dela pertence a Cabral. Há ainda três automóveis importados, uma moto aquática e um jetboat.

Iate Manhattan apreendido pela Polícia Federal

"O pedido de alienação dos bens vai ao encontro, ao meu sentir, dos próximos interesses dos acusados, na medida em que pretende evitar a depreciação dos bens e a redução exponencial do seu valor, enquanto os acusados não podem deles desfrutar propriamente. Assim, a medida pretende também proteger o patrimônio total dos acusados, caso ele venha a ser absolvido pelos órgãos jurisdicionais", disse o juiz, em seu despacho.

"Quanto ao imóvel, ainda que se defenda que o valor de mercado não se reduz com tanta facilidade, a medida também é autorizada pela Lei de Lavagem de Dinheiro, tendo em vista que a dificuldade para manutenção é inegável, uma vez que o casal proprietário está custodiado pelo Estado, sem poder dispensar os devidos cuidados à casa", acrescentou.

O total arrecadado será mantido numa conta judicial até a conclusão do processo contra o casal. Só então será definido o destino final dos recursos. Ainda não há data prevista para o leilão, que ficará sob a responsabilidade do leiloeiro Renato Guedes.

