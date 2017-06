Crivella entrega diploma aos alunos do Curso de Empreendedorismo Comunitário

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou na manhã desta segunda-feira, dia 26, da formatura de duas turmas do Curso de Empreendedorismo Comunitário, no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, em São Conrado. São pessoas de baixa renda que desejam abrir um negócio ou que já desenvolvem uma atividade por conta própria, mas vêm encontrando dificuldade em tornar esse trabalho sua fonte principal de renda.

Em seu discurso, Crivella destacou que somente com educação é possível transformar a vida de uma pessoa. Ele afirmou que a Prefeitura do Rio vai continuar investindo nesse tipo de curso, que qualifica o cidadão a ter o seu próprio negócio.

- Nós somos um povo especial, um povo extraordinário. Esse diploma é apenas um pedaço de papel. Vocês são grandes (falou em direção aos alunos). Planeje, acredite no seu sonho, vá em frente!

O prefeito Marcelo Crivella entrega o diploma a um dos formandos. Ao lado, a secretária Teresa Bergher e o vereador Marcelo Arar

A secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Teresa Bergher, reforçou a importância da parceria entre a Prefeitura e empresas privadas no desenvolvimento dos cursos oferecidos à população por sua pasta.

- Queremos, acima de tudo, que eles tenham mais conhecimento sobre a gestão de seus negócios. Muitos já iniciaram uma atividade, mas querem melhorar o seu faturamento.

Os 43 alunos tiveram aula de disciplinas como Desenvolvimento Econômico, Gestão de Negócios, Ética e Direitos Humanos. Agora, eles vão passar por uma série de oficinas de capacitação, para aprender a elaborar um plano de negócios e também como vender melhor o seu produto.

O Curso de Empreendedorismo Comunitário tem uma carga horária de 80 horas e já formou mais de 3.200 alunos. Eles recebem apostila, kit lanche e, ao final do curso, o certificado de conclusão.