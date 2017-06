Secretaria de Saúde alerta para o risco de queimaduras em festas juninas

Os riscos de acidentes com queimaduras aumentam nos meses de junho e julho. A tradicional fogueira, a brincadeira com os fogos de artifício e até a manipulação dos caldos, pratos tradicionais desta época, representam um perigo não só para as crianças, que são vítimas mais frequentes, mas também para os adultos.

No Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, especializado no atendimento às vítimas de acidentes, são atendidos vários pacientes com queimaduras nestes meses. Só em 2016, a unidade realizou 104 procedimentos em queimados, nesta época.

– O período de festas juninas é a época em que mais nos preocupamos com as vítimas de queimaduras. E se a pessoa tem esse ferimento e precisa de atendimento hospitalar, é porque quase sempre o ferimento é grave. O tratamento é longo e exige uma equipe com diferentes profissionais. Temos casos de pacientes que ficaram até um ano em tratamento com a nossa equipe – explicou o coordenador da equipe de Cirurgia Plástica do HEAT, Bruno Costa.

A unidade tem um Centro de Trauma com 3 salas de cirurgia, além de um heliponto, onde os pacientes mais graves chegam de várias partes do estado. Todos os tipos de queimaduras são tratados no setor e o acompanhamento vai desde o primeiro atendimento, até a recuperação completa.

– A vítima com queimadura leve, pequena e superficial é atendida na emergência e quase sempre recebe alta logo depois. Mas quando o caso é grave e o paciente apresenta uma queimadura profunda, extensa, a equipe de cirurgia plástica desenvolve um papel fundamental. Mesmo depois da alta hospitalar esses pacientes precisam voltar ao hospital para o acompanhamento dos curativos – ressaltou Bruno.

No Hospital Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, em 2016, foram 37 atendimentos às vítimas de queimaduras no período de festas juninas, sendo 15% destes atendimentos feitos em crianças, o que reforça a importância da conscientização dos pais.

– Uma prática muito comum nestas festas, as fogueiras, foram responsáveis por duas internações na UTI Pediátrica do HEAPN, no ano passado. Essas crianças tinham face, pescoço e mãos queimadas, pois usaram álcool para acender as fogueiras – alertou a coordenadora da Pediatria, Claudia Falconiere.

Dicas para evitar queimaduras

• Não utilizar álcool para acender churrasqueiras e fogueiras. Essa prática é perigosa e atrai o fogo para quem está jogando o álcool.

• Não permitir que crianças tenham acesso à cozinha e principalmente ao fogão durante o preparo das comidas típicas. Além disso, evite carregar crianças no colo enquanto manipula as panelas e produtos quentes.

• Não utilize toalhas de mesa compridas. As crianças podem puxar e trazer para si produtos quentes que podem causar queimaduras.

• Em caso de queimadura, não é recomendado aplicar no local remédios caseiros como: pasta de dente, manteiga e pó de café. Essas medidas não apenas pioram a evolução das queimaduras, como também dificultam o tratamento adequado, gerando infecções. O indicado é lavar a área atingida com água corrente até a dor passar.

• O perigo também está no acesso às substâncias quentes, como óleo de fritura e caldos. Além do risco de morte, essas substâncias geram cicatrizes que podem durar para toda a vida.