Polícia prende em Araruama foragido acusado de abusar sexualmente de enteada

Policiais da 118ª DP – Araruama prenderam, no sábado (24), Cristiano da Conceição em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro. Os delitos foram praticados diversas vezes, durante doze anos, contra a própria enteada, que morava na mesma residência que o criminoso.

Após o desencadeamento das investigações, Cristiano, temendo ser preso, fugiu do município de Araruama. Contudo, na madrugada de hoje, policiais da 118ª DP receberam a informação de que Cristiano estaria na cidade.

De posse das informações, os agentes, ainda na madrugada, montaram campana na rodoviária do município, até que, por volta das seis horas da manhã, com o auxílio de um policial militar da 3ª companhia do 25º BPM (Cabo Frio) que estava de folga, identificaram e prenderam o acusado.

Ao ser abordado, Cristiano chegou a apresentar-se falsamente aos policiais, dizendo que não possuía identidade e que seu nome era outro.