Municípios recebem vistoria itinerante esta semana

O Detran vai visitar, na próxima semana, municípios do interior do estado para oferecer serviços como licenciamento anual, transferências de propriedade, de município e de jurisdição, 2ª via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características.

Com o serviço, clientes podem regularizar os veículos sem precisar se deslocar até cidades vizinhas.

Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800 020 4040 e 0800 020 4041 ou acessar o site www.detran.rj.gov.br.

Confira o calendário:

26 – Levy Gasparian, Quissamã, São Fidélis e Bom Jardim

27 – Santa Maria Madalena, São João da Barra, Carapebus, São José de Ubá e Três Rios

28 – Iguaba Grande, Itaocara, Conceição de Macabu, São Fidélis e São Sebastião do Alto

29 – Piraí, São João da Barra, Rio das Ostras, Rio das Flores e Mangaratiba

30 – Itaguaí e São Fidélis