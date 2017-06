Maternidade em Madureira faz campanha de doação de sangue

Nesta segunda-feira, 26 de junho, o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro (HMHP) realiza campanha de doação de sangue. O evento acontecerá das 9h às 14h, no ambulatório de pré-natal, no 2º andar da unidade. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o Hemorio.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 60 anos, menores de 16 e 17 anos precisam de autorização por escrito dos pais ou responsáveis, pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Não é necessário estar em jejum, mas é preciso evitar alimentos gordurosos até três horas antes da doação. Também não pode doar quem faz parte do grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis e usuários de drogas.

A coleta dura no máximo 10 minutos e é feita por profissionais treinados do Hemorio. Todo o material utilizado é estéril e descartável. No fim, o voluntário recebe um lanche e informações sobre os cuidados básicos que devem ser tomados nas primeiras horas.

O HMHP fica na Rua Andrade Figueira, s/nº em Madureira e pretende conscientizar toda a região do mercadão.