Justiça determina que Light restabeleça serviço na Reitoria da UFRJ

Após o corte de energia elétrica efetuado no prédio da Reitoria na sexta-feira (23), que também afetou o prédio da Letras, a 28ª Vara Federal do Rio determinou na noite de sábado (24) que a empresa Light restabeleça o serviço em caráter de urgência.

A decisão destaca que no início de junho deste ano a UFRJ recebeu notificação de que estaria inadimplente com as faturas de fevereiro a maio, o que, segundo a universidade, não procede, “visto que a única fatura atual que está em aberto é a de maio, que ainda está para vencer”. Os documentos que confirmam adimplência foram apresentados à Justiça.

Duas faturas do ano passado são objeto de ação judicial da universidade, mas o parecer da Justiça, de acordo com a instituição, afirma que os débitos não legitimam o corte, já que não houve acordo entre as partes. Segundo a universidade, o serviço deve ser normalizado nas primeiras horas da próxima segunda-feira (26/6).