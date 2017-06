A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 motocicletas em uma operação contra racha na BR-040, na altura de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, na manhã de domingo (25). Os motociclistas praticavam "pegas" nos finais de semana e foram flagrados a velocidades de 143 a 182 km/h.

No Km 62 da BR-040, policiais rodoviários federais realizaram uma blitz para coibir a prática de racha na via. Tal ação tem como objetivo a redução de acidentes de trânsito, já que esta prática proibida e perigosa coloca em risco não somente a vida do condutor, mas de todos os usuários da via.

A operação durou três horas e meia e teve como resultado a apreensão de 15 motocicletas usadas para a prática de racha que foram encaminhadas à 106ºDP (Itaipava), a aplicação de 33 multas e o recolhimento de três documentos de veículos.

Em operação contra racha na BR-040, PRF apreende 15 motocicletas

A multa para quem pratica "rachas" ou competições não autorizadas é de R$2.934,70. No caso de reincidência dentro de 12 meses, a multa aplicada dobra. E o motorista tem o direito de dirigir suspenso e o veículo é apreendido. E o crime tem penas previstas de seis meses a três anos de detenção, multa, além de suspensão ou proibição de se obter a carteira de habilitação.