Carnaval: pesquisa aponta que decisão de Crivella é apoiada por 78%

Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, sobre a questão envolvendo o remanejamento de parte da verba das escolas de samba do Rio para as creches com convênio com a Prefeitura, mostra que 78,2% dos entrevistados concordam com a medida. Outros 18,4% dos consultados discordam e 3,4% não opinaram. A medida do prefeito Marcelo Crivella reduziu de R$ 24 milhões para R$ 12 milhões o valor da subvenção às escolas do Grupo Especial. A pesquisa foi divulgada neste domingo (25) pelo O Dia.

Ainda segundo a pesquisa, para 74,1% a redução da verba pública não inviabiliza o carnaval. Dos entrevistados, 62,2% acreditam que as escolas deveriam buscar apenas patrocínios e ajuda na iniciativa privada para a realização do evento.

Marcelo Crivella

A pesquisa, realizada entre os dias 17 e 20 de junho, abrangeu 1.020 pessoas, maiores de 16 anos. De acordo com o diretor da Paraná, Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, a amostra tem um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de, aproximadamente, 3% para os resultados gerais.

A consulta também foi separada por sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica.

Entre os 78,2% dos que concordam com a medida de Crivella, 79,3% são homens, 82,6% têm entre 35 e 44 anos e 80,2% têm Ensino Médio completo. Dos 74,1% que acreditam que o corte de verba não inviabiliza a realização do desfile, 76,3% são do sexo masculino e 77,4% têm de 35 a 44 anos, sendo que 75,8% possuem nível superior.

Entre os 62,2% que defendem que as escolas devem buscar apenas recursos privados para a realização do desfile, 63,3% são do sexo masculino, 65,5% estão na faixa etária dos 25 a 34 anos 67,3% concluíram apenas o Ensino Fundamental.

>> Veja a reportagem na íntegra