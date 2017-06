Agente da Lei Seca é convocado para mundial de atletismo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, no início deste mês, a lista dos 25 atletas convocados para o Mundial de Atletismo, que acontecerá em Londres entre os dias 14 e 23 de julho.

Entre os convocados está o carioca Jonas Licurgo, de 47 anos, ouro no lançamento de dardo nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015 e bronze no Mundial do Catar do mesmo ano. Além das conquistas no esporte, desde 2009 Jonas é agente-cadeirante da Operação Lei Seca e ajuda a salvar vidas.

Policial militar, Jonas perdeu os movimentos das pernas em 2000, depois que o carro que dirigia colidiu com um poste. A mistura de cansaço com álcool foi suficiente para diminuir os reflexos e causar o acidente que mudou a vida do agente. A recuperação foi difícil. Hoje, o atleta usa sua experiência para tentar diminuir o número de vítimas fatais nas vias da capital fluminense, da Região Metropolitana e da Baixada Fluminense.

– Depois que sofri a lesão na medula espinhal, fiquei dois anos parado. Além do atletismo, pratiquei basquete, natação e handebol. Quando comecei a treinar sério no lançamento de dardo tive que parar com os outros esportes para evitar lesões – explicou o atleta.

Ele treina no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap), no Jardim Sulacap.

Geralmente realiza a parte técnica à tarde e a parte física à noite. Atualmente, Jonas é o primeiro do ranking mundial na sua modalidade.

O atleta utiliza sua experiência como vítima da violência no trânsito e atleta nas blitzes da Operação Lei Seca.

– O trabalho ajuda. Além de conscientizar as pessoas, resgata a autoestima dos cadeirantes – afirmou Jonas.