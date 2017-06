Ação conjunta captura acusado de matar namorada em Nova Iguaçu

Agentes da 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin), em conjunto com policiais do 10º BPM, prenderam, neste domingo (25), Paulo Roberto Soares, 38 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio, com base em inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - DHBF.

Ele é acusado de matar a namorada Pâmela da Silva Teófilo, 21 anos, na Rua José Guilherme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, crime ocorrido no dia 9 de abril deste ano. Segundo as informações, a vítima levou um tiro que acertou o coração. O corpo dela foi encontrado com sinais de tortura. O Portal dos Procurados oferecia uma recompensa de R$1 mil por informações que levassem à captura de Paulo Roberto.

Com base em investigações, os policiais localizaram uma casa, em Paulo de Frontin, onde o criminoso estava se escondendo e, após uma campana no local, eles conseguiram capturar o acusado quando saía do imóvel. Ele ainda esboçou uma tentativa de fuga, mas foi imobilizado pelos agentes e encaminhado à delegacia.

De acordo com as informações, Paulo Roberto tinha uma condenado a 12 anos de reclusão por crime de extorsão mediante sequestro. No dia 10 de dezembro, ele foi colocado em liberdade no sistema semiaberto, do Instituto Penal