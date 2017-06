Rio-Teresópolis dá início nesta segunda-feira a serviço para recuperação de pavimento

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) dá início, nesta segunda-feira (26/06), ao serviço de recuperação do pavimento em trechos da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ). No trecho da Serra, o serviço será realizado em ambos os sentidos no Km-89 (Av. Rotariana – Alto do Soberbo) e, no segmento Teresópolis-Além Paraíba, também acontecerá em ambos os sentidos, do Km-17 (Sumidouro) ao 65 (Cruzeiro). Na Baixada Fluminense, as intervenções acontecerão do quilômetro 105 (Guapimirim) e 128 (Surui) sentido Rio de Janeiro e do 138 (Jardim Anhangá) ao 142 (Saracuruna), no sentido Teresópolis. A conclusão está prevista para 7 de outubro.

O serviço terá sua primeira etapa, a partir desta segunda-feira, no trecho da Serra e Teresópolis-Além Paraíba onde, entre 7h e 17h, haverá a implantação do sistema de pare e siga em segmentos alternados. Estão programadas, ainda, interrupções momentâneas do tráfego. A previsão é de que o serviço esteja concluído nesses trechos até 2 de setembro.

Na Baixada Fluminense, a recuperação do pavimento começa em 3 de setembro, prosseguindo até 7 de outubro. Entre os quilômetros 105 e 128 no sentido Rio de Janeiro e do Km-138 ao Km-142, em direção a Teresópolis, o tráfego ficará em meia pista quando da execução do serviço, também das 7h às 17h.

Embora as intervenções estejam sujeitas às boas condições de trafegabilidade da via, a CRT sugere aos usuários para que planejem seus deslocamentos com antecedência, em função de possíveis retenções. Os locais estarão devidamente sinalizados e equipes da concessionária estarão de plantão para orientação do tráfego. Outras informações podem ser obtidas pelos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.