Rio Sem Homofobia lança campanha “Orgulho de ser LGBT”

Em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay, comemorado na próxima quarta-feira (28), o Rio Sem Homofobia lança a campanha “Porque eu tenho orgulho de ser LGBT?”.

Acreditando que o respeito aos LGBTs passa pela educação e pela conscientização, o programa Rio Sem Homofobia destacará diferentes opiniões e sentimentos do que é ser gay, lésbica, travesti, transexual, bissexual ou transgênero. Para participar da campanha basta gravar um vídeo respondendo a pergunta “Por que eu tenho orgulho de ser (LGBT)?”. As imagens devem ser enviadas para o e-mail: comunicacao.dhrj@gmail.com até o dia 26/06. Destaque no campo do assunto da mensagem “Vídeo Orgulho Gay”.

Os vídeos selecionados serão divulgados nas redes sociais do Rio Sem Homofobia de 26 a 30 de junho (www.facebook.com/rshoficialrj ).

Para o coordenador do Rio Sem Homofobia, Fabiano Abreu, a data serve para lembrar do respeito a todos: " A garantia da dignidade humana e a igualdade entre as pessoas está na nossa Constituição. Ser trans no país que mais mata pessoas trans no mundo é uma luta pela existência. Lutamos diariamente pela garantia de nossos direitos e esta é uma batalha incansável”, explica Fabiano Abreu.

Em 28 de junho o Rio Sem Homofobia celebra Dia Internacional do Orgulho Gay em uma intervenção na Central do Brasil. No local serão distribuídos 14 mil preservativos e panfletos informativos. A Intervenção Rio Sem Homofobia na Central do Brasil será das 10h às 13h.