Prefeitura leva 500 acolhidos dos abrigos municipais ao circo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), por meio do Projeto Circulando, leva, neste sábado (24/06), cerca de 500 acolhidos dos abrigos municipais ao UniCirco, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Crianças e adolescentes com idades entre dois e 17 anos vão se divertir com o espetáculo, uma apresentação inédita dedicada excluvisamente ao grupo, que começa às 10h.

Para a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Teresa Bergher, a iniciativa é fundamental para que essas crianças e adolescentes conheçam a vida fora dos abrigos:

- O Projeto Circulando é espetacular, costuma levar crianças e adolescentes ao teatro, cinema, pontos turísticos e, agora, é a vez dessa garotada conhecer o circo. É importante inserí-los na sociedade e mostrar a arte, não podemos resumir o dia a dia deles ao abrigo e escola.

Foram convidados os acolhidos das Unidades de Reinserção Social, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Família Acolhedora e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e Medidas Socioeducativas.