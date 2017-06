Prefeitura inicia inspeções sanitárias nos terminais de passageiros

Técnicos da Vigilância Sanitária municipal iniciam, nesta segunda-feira (26/06), inspeções nas estações de barcas, trens e ônibus intermunicipais para avaliar as condições higiênico-sanitária desses locais. Serão verificados os aspectos gerais de limpeza, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, a qualidade da água consumida, limpeza dos reservatórios e a forma de abastecimento. As inspeções, que vão até o dia 7 de julho, passarão por 58 estações ferroviárias, três terminais rodoviários (Menezes Cortes, Novo Rio e Alvorada) e três aquaviários (Praça XV, Paquetá e Cocotá).

As áreas de circulação receberão atenção especial, com fiscalização de higiene e limpeza, existência de vazamentos, acesso para pessoas com deficiência, iluminação e ventilação. Em todas as áreas serão verificadas a existência de rede coletora de esgoto, vazamento e entupimento da rede, número de lixeiras, existência de abrigo de resíduos e o tipo de coleta utilizada.

Caso sejam constatadas irregularidades, os técnicos irão comunicar às concessionárias o que deve ser feito para melhorar as condições higiênico-sanitárias dos locais e solicitar um prazo para que os problemas sejam solucionados.

Nos últimos anos, a Vigilância Sanitária esteve nesses mesmos locais. Foram registrados resultados satisfatórios na higiene e limpeza das áreas de embarque e desembarque, iluminação e ventilação das áreas de circulação. Também foram considerados pontos positivos o fato de todos os terminais receberem água tratada, da maioria dos locais possuir uma rotina de limpeza semestral e proteção adequada de seus reservatórios de água potável.

Entre os aspectos negativos, foram registrados entupimentos e vazamento na rede de esgoto, a falta de banheiros em algumas estações, a ausência de programa para gerenciamento dos resíduos e para coleta seletiva e a falta de bebedouros na maioria das estações e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência.