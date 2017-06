Prefeitura avança com serviços de limpeza e ordenamento e faz sua primeira operação em Cosmos

A Superintendência Regional de Campo Grande realizou, na madrugada desta sexta-feira (23), a primeira operação de ordenamento no bairro Cosmos, em Campo Grande. As primeiras praças contempladas são a Igará e Sofia Moreira, ambas localizadas na Rua Guarujá.

Foram realizadas podas em 27 árvores, sendo 10 delas beirando a estação de Cosmos, a limpeza de dez ralos e a raspagem de 20 postes, por conta de inserção de propaganda irregular.

Complementando os serviços, também foram trocadas cinco lampadas que estavam queimadas e duas ligações calandestinas foram retiradas. Além disso, entulhos foram removidos e o mato das duas praças foram diminuídos através dos serviços de roçagem da Comlurb.

- O nosso trabalho evoluiu e chegou a vez de Cosmos. Fizemos uma vistoria preliminar e identificamos os problemas de manutenção do bairro, que vamos tentar resolver com a ajuda dos órgãos parceiros - conta o superintendente Jorge Amaral.

Essa é a primeira vez que a Superintendência Regional de Campo Grande coordena uma operação de ordenamento no bairro Cosmos. É a décima primeira ação no território da Superintendência. As dez primeiras aconteceram na parte central de Campo Grande.

Todas as operações contaram com o apoio da Administração Regional, Comlurb, Rioluz, Guarda Municipal, Lixo Zero e CET-Rio.