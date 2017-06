Mulheres de Chico homenageiam aniversário de Chico Buarque de Holanda

No dia 25 de junho o bloco Mulheres de Chico fará na Sala Municipal Baden Powell o show mais esperado do ano, quando suas integrantes celebram o aniversário de Chico Buarque de Hollanda. Essa festa já é uma tradição do Bloco que comemora o 11º ano de existência.

O repertório terá os grandes sucessos do compositor como Construção/ Deus lhe pague, A volta dos malandros e Vai Passar.

Mulheres de Chico

Em 2017, o Mulheres de Chico comemorou seu 11º ano de bloco. Para quem ainda não conhece, o Mulheres de Chico é hoje um dos blocos que mais atrai foliões no carnaval. Reuniu em torno de 100.000 pessoas na praia do Leme, Rio de Janeiro. É o 1º bloco totalmente feminino do Brasil.

E também o 1º bloco temático: Fazem uma releitura original do universo de Chico Buarque de Holanda com arranjos em ritmos como côco, ijexá, samba, ciranda, funk, etc..

O Mulheres de Chico durante todo o ano se apresenta em teatros, casas noturnas e shows ao ar livre no Rio de Janeiro, tais como o Teatro Vivo Rio, Circo Voador, Teatro Rival Petrobrás, Teatro Nelson Rodrigues, Fundição Progresso, Teatro da UFF, Teatro Municipal de Niterói, Parque das Ruínas, Arcos da Lapa, entre outras.

O grupo também costuma se apresentar em eventos empresariais e beneficentes, festas fechadas, casamentos, formaturas e festivais de música em diversas cidades do Brasil, como Brasília, Juiz de Fora, Belém, Manaus, Palmas e São Paulo.

No desfile de 2017 o Bloco lançou O Carnaval é das Mulheres. Para esse projeto foram escolhidas algumas artistas femininas que representam a força da mulher em diferentes épocas e estilos musicais, tais como Chiquinha Gonzaga, primeira compositora e maestrina brasileira, abolicionista ferrenha e que em 2017 completaria 150 anos; D. Ivone Lara representante de todas as Damas do Samba; Rita Lee, a mãe do rock brasileiro que comemora seus 70 anos nesse ano e Clara Nunes, a linda guerreira, conhecida como a Rainha do Samba.

Além delas muitas outras mulheres que fazem parte da cultura brasileira serão citadas e homenageadas pelo bloco Mulheres de Chico. Durante o ano esse projeto se chama O show é das mulheres.

Serviço

Mulheres de Chico

Data: 25 de Junho

Horário: 20h

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Av. N. Sra. De Copacabana, 360.

Telefone: 2547-9147/98675-4222.

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Preços: R$ 40,00 (inteira) R$ 20,00 (meia)

Ingressos à venda na bilheteria do teatro de 4ª a domingo, das 14h às 21h, e no domingo, a partir das 10h.

Acessibilidade: Sim

Estacionamento: Não

Cartões de Débito: não

Lotação: 469 pessoas