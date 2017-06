Estado do Rio investe em rede de abastecimento de Caxias

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Obras e da Cedae, investe na melhoria da qualidade de vida dos moradores das comunidades Beira Mar e Parque Duque, em Duque de Caxias, e oferece suporte para grandes empresas que estão se instalando na área. Entrou em funcionamento uma nova rede de abastecimento de 400 milímetros na região.

Atualmente, somente o Parque Duque é atendido por uma linha de 75 milímetros e será ampliada para 200mm, o que permitirá um aumento do abastecimento das comunidades do entorno, com cerca de 44 mil moradores. A intervenção criará infraestrutura necessária para novos empreendimentos habitacionais e econômicos. A obra recebeu investimento de R$ 1,4 milhão.

O reforço no abastecimento, que irá triplicar a oferta de água para a área, também garantirá a geração de postos de trabalho em futuros empreendimentos. A expectativa é de que, a partir de agora, os poucos terrenos que ainda estão vagos no Condomínio Industrial de Duque de Caxias sejam adquiridos por grandes empresas.

Um dos principais empreendimentos na região é o novo Moinho Fluminense, com investimentos de R$ 500 milhões para a construção de uma unidade totalmente automatizada.