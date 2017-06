Detran Presente leva serviços de vistoria para Três Rios

Após a visita do dia 10 deste mês, quando foram realizados 2.542 atendimentos, o Detran Presente vai voltar a Três Rios neste sábado (24/6). Desta vez, será oferecido o serviço mais procurado no último mutirão: a vistoria anual de veículos. Os cidadãos poderão ir à Ilha do Sola (Avenida Zoello Sola, 1.117 – Triângulo), das 9h às 16h, para realizar o procedimento. O agendamento já está aberto no site do Detran (www.detran.rj.gov.br).

– Quando o departamento esteve em Três Rios, tivemos a certeza de que teríamos que voltar. O número de vistorias realizadas foi muito alto e não conseguimos atender a todos. Por isso, o Detran Presente está de volta. O cidadão trirriense poderá agendar e realizar sua vistoria com rapidez e agilidade – disse o presidente do Detran, Vinicius Farah.

Após a passagem pela cidade de Três Rios, o Detran Presente bateu a marca de 9.148 atendimentos. Só no município do Centro-Sul foram 2.542 serviços feitos pela equipe do Detran em um só dia. A vistoria anual de veículos foi o serviço mais procurado. Ao todo, foram realizadas 487 vistorias.

Três Rios foi o quarto município a receber o Detran Presente. Na cidade de Petrópolis, foram 1.613 atendimentos. Em Saquarema, foram 2.450. Em Duque de Caxias, foram registrados 2.543 atendimentos.

Os próximos municípios beneficiados pelo programa serão Cabo Frio (1º de julho) e Vassouras (15 de julho).