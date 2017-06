Detran intensifica campanhas educativas

O Detran-RJ está intensificando campanhas de Educação no Trânsito, com o objetivo de conscientizar os motoristas quanto à importância da cordialidade e do respeito às leis no tráfego. Projetos como o Trânsito na Escola, que atua junto aos alunos da Educação Infantil, dos ensinos Fundamental e Médio, e o Cidadania sobre Rodas, que disponibiliza, gratuitamente, aulas práticas de direção para pessoas com deficiência física, são os exemplos.

Segundo os números do Observatório Nacional de Segurança Viária, o uso de celular na direção fica em 1º lugar no ranking de fatalidades no trânsito. O álcool e o excesso de velocidade representam 21% dos acidentes causados pelo álcool, e 12% por excesso de velocidade. De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente são 170 mil internações e R$ 230 milhões gastos em despesas com as vítimas do trânsito.

De acordo com o coordenador de Educação do Detran, João Antonio Barros Oliveira, a imprudência é a principal causa de ações que levam às infrações de trânsito.

– Há muitos fatores que levam os condutores a cometerem infrações de trânsito, o principal deles, é a imprudência, mas a negligência e a imperícia também devem ser consideradas. Como por exemplo, dirigir alcoolizado, não respeitar a sinalização, usar o celular enquanto dirige, entre outras – disse o coordenador.

O Detran-RJ conta com uma série de vídeos disponibilizados no www.detran.rj.gov.br e nas redes sociais. São peças de pequena duração, cerca de 30 segundos. O Programa Trânsito na Escola foi vencedor do Prêmio Mobilidade Urbana 2010, organizado pela Fetranspor, na categoria Educação para o Trânsito.

Vale lembrar que a condução segura deve usar os princípios da Direção Defensiva, que colabora de forma solidária e responsável com a sociedade.

Atendimento à vítima

O Navi é um núcleo que funciona na sede do Detran e tem como objetivo principal oferecer apoio a todos os que sofrem com as consequências da violência no trânsito, sejam as vítimas propriamente ditas ou os seus familiares.

Para tanto, o Navi realiza atividades em grupo, nas quais os integrantes compartilham vivências no campo do auxilio mútuo — com momentos de estímulo à criatividade — por meio das artes e da música. Além disso, proporciona atendimento psicológico individual, sempre que constatada a sua necessidade.

O atendimento à vítima de trânsito consiste em acolher e identificar a extensão dos danos causados pelo trauma, respeitando a particularidade de cada indivíduo ao vivenciar seu luto, auxiliando-o no processo de reencontro com a esperança, com os sonhos e com os projetos para o futuro.

Os integrantes são convidados, ainda, a participarem das ações da Coordenadoria-Geral de Educação para o Trânsito do Detran, passando a atuar como agentes educativos na busca por um trânsito mais justo, solidário e seguro.

Para mais informações, ligue 2332-0471.