Defesa Civil divulga balanço das chuvas e mantém atendimento à população

???Equipes da Defesa Civil do Rio mantêm o atendimento à população após as fortes chuvas registradas entre terça-feira e quarta-feira (20 e 21/06). Nos últimos três dias, o órgão recebeu 233 solicitações, realizando 188 vistorias até 14h desta sexta-feira (23). Do total dos chamados, 62 foram relacionados às chuvas, a maioria para casos de alagamento, pequenos deslizamentos e ameaças em encostas. As ocorrências mais expressivas foram na Vista Chinesa, Morro do Alemão, Morro da Formiga, Rocinha, Rio das Pedras, Comunidade da Mineira e Tijuca. Como alerta, a Defesa Civil acionou ainda 20 sirenes em nove comunidades.

Entre as vistorias realizadas nesta sexta-feira, destacam-se as da Vista Chinesa, Comunidade da Mineira e Tijuca. Na Vista Chinesa, técnicos estiveram no local do deslizamento que provocou a queda de parte da mureta de proteção da estrada de acesso ao mirante e isolaram a área. O boletim de ocorrência será encaminhamento à GeoRio, que já foi acionada.

Na Comunidade da Mineira, no Centro, a Defesa Civil vistoriou residência com dois pavimentos que sofreu desabamento parcial, na Rua Projetada da Escola, 81. Já na Tijuca, a equipe atuou na Rua Soares da Costa, 345, onde também ocorreu o desabamento parcial de edificação com três pavimentos em mau estado de conservação, ocasionando duas vítimas com ferimentos, sem maior gravidade. Os dois locais foram interditados, com acionamento da Coordenadoria de Operações Especiais da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma) para demolir o restante da casa devido ao risco de desabamento em área de servidão.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) também foi acionada para prestar assistência aos moradores.

Na quinta-feira, a Defesa Civil enviou equipe pela manhã à comunidade da Matinha, no Complexo do Alemão, em atendimento à solicitação feita na noite de quarta, por um representante da associação de moradores que alegou risco de rolamento de pedra. Por se tratar de área de risco, o morador sugeriu que a vistoria ficasse para a manhã de quinta, quando a Defesa Civil esteve no local - já vistoriado em março desse ano e no segundo semestre do ano passado. Segundo os técnicos, a situação permanece a mesma, com a pedra no mesmo lugar, sem ser descartado o risco de eventual rolamento.

Ainda na quinta-feira, houve vistoria na Rocinha sobre deslizamento de terra na Rua Maria do Carmo, casa 2, que atingiu parcialmente um barraco de madeira. O imóvel já havia sido interditado anteriormente pela Defesa Civil por estar em área de risco. Na época, a família (mãe e filho) saiu, mas acabou retornando e agora, por precaução, está temporariamente na quadra do Laboriaux. Até a noite desta quinta, não houve registro de desabrigados. A Defesa Civil segue monitorando e atendendo solicitações que podem ser feitas pelo 199 (Defesa Civil do Estado) ou pela Central de Atendimento da Prefeitura (1746).

Na madrugada de quarta-feira, a Defesa Civil atendeu quatro ocorrências no Morro da Formiga, na Tijuca. As demandas foram recebidas pela Central 1746, com acionamento imediato das equipes. Uma das ocorrências foi na Rua Geraldo Braga, 6, próximo a uma quadra de esportes. Nos casos de deslizamento, a Defesa tem acionado a Fundação GeoRio para trabalhos de recuperação de encostas.

Também na quarta-feira, o órgão municipal esteve em Rio das Pedras, onde, na véspera, segundo informações da associação de moradores, por conta do alagamento de ruas, algumas famílias passaram a noite na sede da instituição e depois retornaram às suas residências. Na tarde de quarta, a Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para vistoriar a Estrada da Vista Chinesa, próximo ao número 118. A equipe fez a vistoria no mesmo dia, isolou a área e produziu relatório enviado imediatamente à GeoRio para ações de recuperação na encosta.