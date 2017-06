Comlurb recolhe 40 toneladas de gigogas de praias da Zona Oeste

A Comlurb reforçou, ao longo desta quinta-feira (22/06), sua atuação na orla da Zona Oeste. Ao todo, 30 garis atuaram nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes para coletar gigogas. Até o fim da tarde, a operação havia totalizado remoção aproximada de 40 toneladas.

Iniciados às 7h, os trabalhos contaram com o apoio de uma pá mecânica, um poli guindaste, dois caminhões basculantes, um trator de praia e duas caçambas metálicas.

Os vegetais chegaram ao oceano provenientes do rompimento das ecobarreiras do complexo lagunar da Barra da Tijuca/Jacarepaguá. O serviço prosseguirá enquanto as plantas continuarem a chegar na praia.