Biblioteca volante retorna a quatro bairros na próxima semana

Quatro bairros das zonas Norte e Oeste da cidade recebem, na próxima semana (27 a 30/06), das 10h às 14h, a visita da Biblioteca Volante João Antônio, da Prefeitura do Rio, para empréstimo gratuito de até dois livros a cada solicitante. Basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência no Município do Rio.

Na segunda-feira, dia 27, a biblioteca volante estará em Coelho Neto (Praça Virgínia Cidade); quarta-feira, 28, no Jardim América (Rua Sebastian Bach); na quinta, 29, em Madureira (Praça do Patriarca); e na sexta-feira, 30, a biblioteca estará em Realengo (Avenida Santa Cruz, 1.015).

A devolução do(s) livros(s) pode ser feita no mesmo local do empréstimo, no prazo de 14 dias, quando a biblioteca voltar ao bairro; pelo Correio; ou diretamente na sede da Biblioteca Volante (Avenida Monsenhor Félix, 512, Irajá).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2482-3086.