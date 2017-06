Biblioteca da Tijuca reúne autores literários em evento deste final de semana

A Biblioteca Popular Municipal Marques Rebelo, na Tijuca, será palco, neste final de semana (24 e 25/06), do evento "Casa do Medo", com a presença de autores literários de diversos gêneros (literatura, quadrinhos, ilustrações, cinema, documentários, teatro, música e poesia). A entrada é gratuita.

A programação, coordenada pela escritora Roberta Pauletich, destacará elementos narrativos literários e artísticos sob a perspectiva do medo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2204-0752. A biblioteca fica na Rua Guapeni, 61.