Arena Carioca Dicró promove sessões gratuitas de cinema infantil

A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira (Dicró), na Penha Circular, promove, neste fim de semana (24 e 25/06), o projeto "Cinema na Dicró" com sessões gratuitas de cinema infantil. No sábado, será exibido o filme "Mulan". Domingo, será a vez de "Mogli, o menino lobo". As sessões começam às 10h30.

A Arena Dicró fica no Parque Municipal Ary Barroso (Avenida Brás de Pina, s/n). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3486-7643.