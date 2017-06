Ação amplia proteção de áreas verdes do Rio

A Secretaria do Ambiente e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) concentram esforços em ações para ampliar a cobertura de Mata Atlântica e buscar o desmatamento ilegal zero deste importante bioma até 2018. Uma dessas iniciativas é o projeto Olho no Verde, lançado durante o III Encontro de Secretários de Meio Ambiente dos Estados da Mata Atlântica, na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Centro do Rio.

Fruto de uma parceria entre a secretaria, o Inea e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/ Coppetec), o projeto envolve o monitoramento sistemático da cobertura florestal de uma área de sete mil quilômetros quadrados, onde se localizam os principais remanescentes florestais do estado.

Para isso, utiliza imagens de satélite de alta resolução obtidas semanalmente, o que permite identificar, com precisão, o corte até mesmo de uma única árvore. A secretaria divulgará a relação dos municípios com maior número de ocorrências de desmatamento no ano passado.

Em 2016, foram selecionados 326 alertas (imagens) para vistoria, dos quais 196 casos indicaram supressão de vegetação e/ou alguma intervenção irregular local.