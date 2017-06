A porta-bandeira Selminha Sorriso será homenageada neste domingo (25), na entrega do 5º Prêmio aos melhores do Carnaval e Movimentos Sociais, às 17h, na quadra da Escola de Samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

O evento é gratuito, mas a organização pede que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível, que será doado a portadores de HIV e pessoas que vivem com câncer.