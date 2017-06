Operação da PF busca 149 joias de mulher de Sérgio Cabral

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Federal realizou buscas em dois endereços ligados à mulher do ex-governador Sérgio Cabral do Rio, Adriana Ancelmo. O objetivo era encontrar 149 joias - de um total de 189 - que teriam sido compradas para lavar dinheiro de corrupção.

Até o momento, foram aprendidas 40 joias no apartamento de Cabral, que foram avaliadas em R$ 2 milhões. O objetivo, agora, é encontrar as outras peças.

As investigações são um aprofundamento da Lava Jato, e apontam que joias e pedras preciosas compradas pelo casal seriam prova de crime. Segundo as apurações, Adriana e Sérgio gastaram mais de R$ 11 milhões em joalherias, e a maioria das peças ainda não foi encontrada.

PF já apreendeu 40 joias no apartamento de Sérgio Cabral

As buscas foram feitas no apartamento onde vive a ex-governanta de Adriana, Gilda Maria de Souza Vieira da Silva, na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico; e no imóvel de Nusia Ancelmo Mansur, irmã da ex-primeira dama, em Ipanema.

Nusia era funcionária do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), onde era lotada, desde 2010, no gabinete do conselheiro Aloysio Neves Guedes, que foi eleito presidente do TCE. A irmã de Adriana Ancelmo tinha o salário bruto de R$ 17,2 mil. Ela pediu exoneração em dezembro do ano passado.

>> STJ concede prisão domiciliar a Adriana Ancelmo, esposa de Cabral

>> Cabral admite compra de joias para Adriana Ancelmo com verba de campanha

>> Joias mais valiosas compradas por Cabral não foram achadas pela PF