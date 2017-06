Carlos Felipe de Carvalho recebe homenagem da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca

Em comemoração aos 25 anos da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca (CCBT), realizada em 13 de junho na sede da CCBT, Carlos Felipe de Carvalho – vice-presidente da Carvalho Hosken - recebeu uma homenagem a contribuição da empresa para o crescimento e desenvolvimento da Barra da Tijuca.

O presidente da CCBT, Delair Dumbrosck, destaca a participação da Câmara em conquistas importantes para a Barra da Tijuca como a linha de metrô, extensão do sistema de saneamento básico da região, o trabalho social com dependentes químicos e familiares entre outros.

Carlos Felipe de Carvalho e Delair Dumbrosky

Para marcar a data, a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca realizará mais atividades nos próximos dias de junho, como a Feira do Síndico, nos dias 23 e 24 de junho, final do Torneio de Tênis Inter condomínios no dia 25 de junho e dia 30 de junho um coquetel e apresentação do cantor de Alex Cohen para convidados.