Arraial da Casa do Padre é neste sábado, 24 de junho

A Casa do Padre realiza neste sábado, 24 de junho, Dia de São João, o seu tradicional arraial. O evento acontecerá no Pátio da Igreja São Pedro (Avenida Paulo de Frontin, 566, no Rio Comprido), a partir das 12h30.

Além de brincadeiras, dança de quadrilha e trio de forró, um cardápio especial com estrogonofe de frango, risoto de carne seca e angu à baiana, além de doces deliciosos.

E na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, uma programação especial celebrará São Pedro, com missas a partir de 6h, barracas de artigos religiosos e comidas típicas.

Serviço: Arraial da Casa do Padre

Data: 24 de junho (Arraial da Casa do Padre), a partir das 12h30. 29 de junho (Solenidade de São Pedro), a partir das 6h

Local: Igreja São Pedro - Avenida Paulo de Frontin, 566 - Rio Comprido

Entrada franca

Mais informações: 2273-5798