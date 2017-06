RioZoo entra em clima de festa junina dias 24 e 25 de junho

No próximo fim de semana, dias 24 e 25 de junho, o RioZoo promove o 'São João da Fazendinha', com barraquinhas de brincadeiras típicas, decoração, música e atividades para a garotada, como pescaria no lago e boliche.

A festa fica ainda mais divertida com a distribuição de doces típicos como prendas e do “recadinho do coração” para quem deseja demostrar carinho publicamente.

Na cenografia, há bandeirinhas e até mesmo uma fogueira de “mentirinha”. Uma playslist com o melhor do baile da roça ajuda quem quiser arriscar os passos típicos de quadrilha!

A Fazendinha mantém suas atividades regulares que incluem a alimentação dos animais, passeio em mini-pôneis, interação com mini vacas, carneiros, búfalo e até um jegue, o Celestino. Cada atividade extra custa R$ 8.

Serviço: 'São João da Fazendinha'

Data: 24 e 25 de junho, das 9h às 17h

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, S/N

Ingressos: R$ (tarifa normal), R$ 7,50 (tarifa reduzida*). Crianças menores de 3 anos não pagam. Atividades Extra da Fazendinha do Zoo: R$ 8

* Para estudantes do Estado do Rio de Janeiro de 13 a 21 anos, professores do município do Rio de Janeiro, brasileiros com mais de 60 anos, pessoas com deficiência. Obrigatório apresentação de documento de comprovação na catraca de acesso.