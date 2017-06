Policiais acusados de atrapalhar investigações do caso Amarildo são julgados

O Ministério Público (MP) pediu a condenação de três dos quatro policiais militares acusados de atrapalhar as investigações sobre a morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, em 2013. O julgamento ocorre na tarde desta quinta-feira (22) no Fórum Central do Rio e são réus no processo por corrupção ativa de testemunhas, os PMs Edson Raimundo dos Santos, comandante da UPP Rocinha à época; Luiz Felipe de Medeiros; Newland de Oliveira e Silva Junior; e Bruno Medeiros Athanassio.

O MP pediu a absolvição de Luiz Felipe Medeiros, já que, no entender da promotora, não há provas suficientes do envolvimento direto do agente no crime.

O inquérito investiga a morte de Amarildo em 2013

Escutas telefônicas apontam o acerto do recebimento de dinheiro, fraldas, aluguel em outro local fora da comunidade e até locomoção em viaturas para a duas supostas testemunhas.

Segunda a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), a sentença deve ser proferida ainda nesta quinta-feira pela Auditoria de Justiça Militar.

Dois dos quatro réus neste caso já foram condenados em outro processo pelos crimes de tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Em fevereiro do ano passado, Edson Raimundo dos Santos foi sentenciado a 13 anos e sete meses de reclusão, e Luiz Felipe de Medeiros recebeu pena de 10 anos e sete meses de reclusão.