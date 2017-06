PF apreende no Galeão mais de R$ 5 milhões em produtos contrabandeados

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira (20) produtos contrabandeados no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio. A carga continha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática, suplementos alimentares dentre outros produtos, e havia sido declarada como "mudança de Miami para o Rio de Janeiro".

Os policiais federais da Delegacia do Aeroporto Internacional – DEAIN diligenciavam no Terminal de Cargas, que abriga apenas produtos destinados à importação e exportação, quando encontraram as mercadorias. O documento de trânsito indicava que se tratava de produtos pessoais decorrentes de uma mudança, o que liberava a carga de cobrança dos devidos impostos e taxas. Ao abrirem a carga, depararam-se com conteúdo totalmente diverso do discriminado, comprovando que o destino seria o comércio.

Como os produtos apreendidos estão avaliados em mais de R$ 5 milhões, o prejuízo tributário estimado, apenas com essa carga, é de, pelo menos, metade do valor. A Polícia Federal instaurou inquérito para identificar os envolvidos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.