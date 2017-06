O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, esteve hoje de manhã na Rua Cosme Velho, na Zona Sul, onde um deslizamento de terra interditou parcialmente a via. O desmoronamento, que aconteceu nessa madrugada, foi provocado pelas fortes chuvas que atingiram acidade desde o início da tarde de ontem. O prefeito acompanhou o início dos trabalhos de remoção do entulho.

- Esse foi o principal desabamento na cidade. E nós estamos tomando todas as providências Mobilizamos as equipes da prefeitura para atuar desde o início do temporal em várias regiões da cidade.

Crivella acompanha os trabalhos de equipes da prefeitura em área afetada pela chuva

O barranco de aproximadamente 30m2 deslizou às 2h dessa quarta-feira. Uma retroescavadeira e caminhões da Comlurb foram acionados para liberar a rua. Agentes de trânsito da CET-Rio orientam os motoristas que passam pelo local. A previsão é que o sentido Cosme Velho-Laranjeiras seja liberado até o final da manhã.

Com a chuva de ontem, o Sistema Alerta Rio registrou o recorde de chuva de uma estação, em um dia do mês de junho, dos últimos 20 anos. A estação do Alto da Boa Vista registrou 247 mm de chuva, da 0h às 23h59 desta terça-feira. O maior volume registrado em uma estação pluviométrica no mês de junho, em um único dia, havia sido em 2006, na Barra/Riocentro (154, 2 mm – jun/2006).

Em apenas oito horas, 11 estações pluviométricas registraram maior volume de chuva do que o esperado para todo o mês de junho. São elas: Saúde, Jardim Botânico, Santa Teresa, Laranjeiras, Recreio, São Cristóvão, Jacarepaguá/Cidade de Deus, Ilha do Governador, Grajaú, Tijuca/Muda e Barra/Riocentro. Os altos índices pluviométricos associados à ressaca e à maré alta dificultaram o escoamento da água em vários bairros da cidade.

- Foi um desafio inesperado no mês de junho. Nunca choveu tanto. A previsão é que à tarde não tenha mais chuva e a maré baixe, que é importantíssimo para o escoamento da água pluvial.

A cidade está em Estágio de Atenção por conta das chuvas desde as 23h45 de segunda-feira (19/6). Além da mobilização das equipes, o Centro de Operações intensificou envio de comunicados para a população, com recomendações de segurança, informações em tempo real sobre os impactos e as condições do tempo.