Após temporal mais forte para junho em 20 anos, Rio registra chuva moderada

O Rio de Janeiro registrou na noite de terça-feira (20) o temporal mais forte dos últimos 20 anos para o mês de junho. Na manhã desta quarta-feira (21), a cidade mantém o estágio de atenção e ainda registra pontos de alagamento. Chuvas moderadas também são registradas.

O tempo no Rio permanece instável e, por volta das 10h, a chuva se concentrava principalmente na Zona Oeste da cidade, na altura do Recreio dos Bandeirantes.

Também na zona oeste, um bolsão d'água interditou parcialmente a Avenida Engenheiro Sousa Filho, em Rio das Pedras, uma das maiores favelas da cidade. Uma sirene de alerta contra deslizamentos foi acionada na comunidade na manhã desta quarta e o mesmo ocorreu na Rocinha.

Na zona sul, a Avenida Borges de Medeiros também registra bolsão d'água, na altura do Parque dos Patins. Em Copacabana, na Rua Tonelero, e no centro da cidade, nos arredores da Central do Brasil, árvores caídas no chão atrapalham o trânsito de veículos. A Estrada da Pedra Bonita, na Gávea, chegou a ser fechada nos dois sentidos pelo mesmo motivo na manhã desta quarta.

Na terça-feira, a chuva levou ao acionamento de 14 sirenes em áreas de risco de desabamentos, em sete comunidades localizadas em todas as regiões da cidade. Moradores foram orientados a seguir para pontos de apoio e puderam retornar para suas casas às 2h da madrugada desta quarta-feira.

Na Zona Sul, um desabamento durante a madrugada interditou parcialmente a Rua Cosme Velho, que deve ter o trânsito liberado até o final da manhã. Retroescavadeiras e caminhões trabalham no local.

O prefeito Marcelo Crivella visitou o local e considerou a chuva "um desafio inesperado" por sua intensidade. "A cidade resistiu. Agora estamos na fase de a cidade se acalmar. A previsão é que de tarde não tenha mais chuva."