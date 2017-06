Tiroteio no Complexo da Penha, no Rio, deixa três feridos

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou três feridos na manhã desta terça-feira (20). Segundo o comando das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), a base da UPP na comunidade do Sereno foi atacada por criminosos.

Depois disso, os policiais reagiram. Ainda de acordo com a UPP, após o tiroteio, três pessoas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica bem próximo ao conjunto de favelas. Policiais de outras UPPs foram deslocados para a região, para reforçar o policiamento.

Assassinato em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira, um médico foi assassinado em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Marco Luiz Silva Viana saía de casa quando foi abordado por criminosos. Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado e seu carro foi roubado.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.