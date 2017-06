Justiça condena filho de Pitanguy por atropelamento

A juíza Alessandra Bilac, da 40ª Vara Criminal do Rio, condenou Ivo Nascimento de Campos Pitanguy, filho do médico Ivo Pitanguy, a uma pena de quatro anos e oito meses de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direito, pelo atropelamento e morte de José Fernando Ferreira da Silva, em 2015, na Rua Marques de São Vicente, Gávea, Zona Sul do Rio.

Ivo de Campos Pitanguy deverá prestar serviços em clínica ou instituição especializada na recuperação de acidentados de trânsito, pelo mesmo período da pena fixada, com carga horária de sete horas semanais. Além disso, ele deverá doar R$ 300 mil à Associação Brasileira de Reabilitação (ABBR) e terá suspensa a sua habilitação para dirigir pelo período de cinco anos.