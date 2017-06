Chuva alaga parte do Rio que tem alerta de ressaca para hoje

As fortes chuvas que caíram entre a noite de ontem (19) e a madrugada de hoje (20) provocaram o transbordamento de um dos principais rios da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, o Rio Maracanã. Entre às 23h de ontem e às 5h de hoje, foram registrados 125 milímetros de chuva na, 50% mais que o esperado para o mês de junho.

O bairro amanheceu com ruas cheias de lama. Moradores usavam mangueiras de água para limpar prédios e calçadas. No bairro vizinho do Alto da Boa Vista, foram registrados 84 milímetros de precipitação, a metade do esperado para o mês. Uma queda de uma árvore interditou a Avenida Édison Passos, a principal via do bairro, que liga a Tijuca à Barra da Tijuca.

Toda a cidade do Rio está em estágio de atenção por conta das chuvas. A Marinha emitiu um alerta de ressaca para a cidade. São esperadas ondas de até 3,5 metros até às 21h de hoje.