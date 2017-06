Frente fria muda o tempo no RJ a partir da próxima terça-feira (20)

Depois de um fim de semana ensolarado, uma frente fria avança sobre o e nesta terça-feira (20), muda o tempo no estado. O ar polar que acompanha este sistema provoca o declínio da temperatura e a sensação será de frio.

No Grande Rio, a terça-feira (20), já chove pela manhã. O tempo não fica completamente fechado e ocorrem algumas aberturas de sol, mas a chuva ocorre várias vezes ao longo do dia. O contraste de temperatura será grande se comprado ao último fim de semana. A entrada do ar polar faz a temperatura cair no . O mar fica agitado sem risco de ressaca.

No sul do Rio de Janeiro, região de e o céu fica nublado com chuva fraca desde cedo. A temperatura também entra em declínio.

Na quarta-feira (21), a frente fria avança em direção ao Espírito Santo, mas a umidade continua alta no Rio de Janeiro. No sul do estado e no Grande Rio o dia será frio com céu nublado e chuva fraca. Pelo interior, cidades que fazem divida com Minas Gerais, apesar da grande quantidade de nuvens o sol aparece e não há previsão de chuva.

Inverno 2017

Oficialmente o Inverno de 2017 começa na próxima quarta-feira, dia 21 de junho às 01h24, horário de Brasília. O inverno é a estação mais fria e mais seca do ano no Rio de Janeiro.