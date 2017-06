Firjan Baixada: Lançamento do programa 'Pão Nosso' promove palestra gratuita para empresários

O Sindicato das Indústrias de Massas Alimentícias, Panificação, Confeitaria e Afins da Baixada Fluminense (Simapan), com o apoio do Sistema Firjan, promove evento gratuito para lançamento do programa 'Pão Nosso', do Sebrae, na Baixada Fluminense.

O encontro, realizado na próxima sexta-feira (23.06), às 15h, contará com a palestra 'Como atrair e reter talentos e enfrentar o avanço dos concorrentes'.

O tema será apresentado no auditório da Representação Regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área I – Senai, em Nova Iguaçu - Rua Gerson Chernicharo, número 1.321, Bairro da Luz). Para mais informações e inscrições: 0800 570 0800 ou 2667-3955.

