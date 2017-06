Crivella inaugura grafite em escola municipal que pode entrar para o Guiness Book

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lançou nesta segunda-feira, dia 19, o "Rio Big Walls", projeto que valoriza os espaços urbanos da cidade por meio da street art. O pontapé inicial foi a inauguração do painel "Contos", produzido nas paredes da Escola Municipal Rivadávia Corrêa, na Avenida Presidente Vargas.

A obra da artista Luna Buschinelli tem 2.500 m² e pode ser reconhecida pelo Guiness Book como o maior grafite do mundo pintado por uma mulher. O trabalho durou 45 dias e foi classificado pelo prefeito como uma “imagem inspiradora” num local que tem um dos trânsitos mais agitados do Rio.

- Nós vamos ser premiados e isso não custou absolutamente nada para a Prefeitura. Veja que coisa interessante, estamos discutindo tanto sobre patrocínio da Prefeitura e aqui está uma parceria linda, feita por uma jovem idealista, junto com o seu produtor, numa oferta gratuita à Prefeitura – acrescentou Crivella.

O secretário Municipal de Educação, César Benjamin, disse que o projeto vai se espalhar por outras 19 escolas.

- Graças ao talento dessa jovem (Luna), a escola ficou mais viva e alegre. Essa é a nossa ideia, transformar esses espaços em um lugar de paz.

Já a secretária Municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, enfatizou a importância do “Rio Big Walls”. Segundo ela, o projeto pode colocar o Rio no ranking das cidades onde o grafite foi convertido em patrimônio cultural.

- Espero que vocês possam aproveitar essa arte e a mensagem que ela transmite – disse a secretária, dirigindo-se aos alunos da Rivadávia Corrêa.

Luna Buschinelli contou que não gosta muito de explicar suas obras. Mas revelou que quis transmitir um sonho e mostrar o empoderamento da mulher.

- É a imagem da mãe analfabeta que conta histórias lúdicas para seus filhos com tanta riqueza de detalhes, que parece estar mesmo lendo o livro.

O projeto tem o apoio de empresas privadas como a RUA – Arte Urbana, Mills e Coral. Para a produção de "Contos" foram usados mais de mil litros de tinta e três plataformas de alta performance. Luna foi convidada pelo produtor Pagu, responsável ao lado de Andrea Franco pelos murais pintados no Boulevard Olímpico, entre eles o “Etnias”, de Eduardo Kobra, que ganhou do Guiness, em 2016, o título de maior grafite do mundo.