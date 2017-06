Preso padrasto que matou enteada de dois anos de idade no Rio

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, na noite deste sábado (17), o padastro de Katielen Camila de Oliveira Santana, de apenas 2 anos de idade, pelo crime de homicídio.

De acordo com o delegado de polícia Willians Batista, a delegacia foi acionada para comparecer na sede da 56ª DP (Comendador Soares), onde uma morte, inicialmente apontada como natural, gerou suspeita. Na delegacia, a mãe da vitima relatou não ter ocorrido nada de estranho na residência, o mesmo ocorrendo em depoimentos de vizinhos.

Quando a equipe de policiais chegou na residência, constatou que o padrasto da menina não estava no local, ocasião em que foram realizadas diligências para localizá-lo.

Por não haver marcas visíveis no corpo da criança, a perícia de local não foi conclusiva, o que resultou no imediato encaminhamento da vítima ao IML. O legista de plantão, ao analisar o corpo da vitima, diagnosticou inúmeras lesões internas na criança, inclusive com fraturas de costelas e hemorragia interna.

Confrontado com as conclusões periciais, em interrogatório, o padrasto confessou a prática do crime, afirmando ter matado a criança a socos por se irritar com o choro dela. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo), cuja pena pode alcançar em até 30 anos de reclusão.