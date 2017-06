Hemorio convoca população a doar sangue

O Hemorio, órgão da Secretaria de Saúde, convoca a população para doar sangue. Atualmente, o Hemorio recebe, em média, 200 candidatos à doação e coleta 150 bolsas de sangue diariamente. O número ideal para manter os estoques em bom nível é de 300 bolsas de sangue. O hemocentro tem capacidade instalada para receber até 400 doadores por dia.

É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais (o modelo da autorização pode ser obtido no site do Hemorio: http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/Menor_idade.pdf). Não é necessário estar em jejum, apenas deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes.

A unidade funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.

Para mais informações, o voluntário deve ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece dúvidas.