Pavão-Pavãozinho tem intenso tiroteio nesta sexta-feira

Rajadas de tiros foram registradas na manhã desta sexta-feira (16), no morro do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo relatos de testemunhas, é intensa a troca de tiros. Um helicóptero da polícia sobrevoa o local.

A região tem sido palco de confrontos nas últimas semanas, levando pânico aos moradores da comunidade e também de Copacabana e Ipanema.

Na última segunda-feira (12), novo tiroteio foi registrado na região, deixando um jovem morto e uma mulher ferida. Fabiano José Barbosa Júnior, de 19 anos, foi baleado e levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu. Claudete dos Santos Costa, de 48 anos, foi ferida de raspão na mão esquerda e atingida por uma bala perdida no braço esquerdo. Comerciantes chegaram a fechar as lojas.

Policiais fazem operação no Pavão-Pavãozinho após intenso tiroteio

No dia seguinte, nova troca de tiros aconteceu. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram chamadas para a comunidade.