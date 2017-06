Supervia divulga funcionamento dos trens neste feriado

Nesta quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, os trens da SuperVia irão circular entre 4h40 e 21h, de acordo com os horários programados para cada ramal. Já na sexta-feira (16), a operação dos trens segue de acordo com os horários de dias úteis.

Os passageiros podem consultar as grades nas estações, na seção "Planeje a Sua Viagem" disponível no aplicativo e no site da concessionária www.supervia.com.br, ou por meio do SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.