MetrôRio terá operação especial para o feriado de Corpus Christi

O MetrôRio vai operar com horários diferenciados de quinta-feira a domingo. Nos dias 15 e 17, será antecipado para 22h o fechamento das estações Cantagalo, General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico para finalização do serviço de instalação e testes do piloto automático na Linha 4.

A linha Antero de Quental-Gávea, do ônibus Metrô Na Superfície, também encerrará a atividade às 22h. O usuário que desejar seguir viagem até a Gávea poderá optar pela estação Botafogo e buscar o Metrô Na Superfície que parte desse local.

Horário de funcionamento durante o feriado de Corpus Christi:

Quinta-feira (15)

Linha 2 - Operação das 7h às 23h, da Pavuna a Estácio, onde é possível fazer a transferência entre linhas.

Linhas 1 e 4 - Operação das 7h às 22h de Uruguai a Jardim Oceânico. Após esse horário, os trens vão circular somente no trecho entre as estações Uruguai e Siqueira Campos, até as 23h. A partir das 22h, as estações Cantagalo, General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico serão fechadas.

Sexta-feira (16)

Operação das 5h até a meia-noite, nas Linhas 1, 2 e 4. Transferência no trecho compartilhado entre Central e Botafogo.

Sábado (17)

Linha 2 - Operação das 5h à meia-noite, da Pavuna a Estácio. Transferência na estação Estácio.

Linhas 1 e 4 - Operação das 5h às 22h de Uruguai a Jardim Oceânico e das 22h à meia-noite de Uruguai a Siqueira Campos. A partir das 22h, as estações Cantagalo, General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico serão fechadas.

Domingo (18)

Operação das 7h às 23h nas Linhas 1, 2 e 4 e transferência no Estácio. Além disso, o MetrôRio vai disponibilizar trens extras para os torcedores que forem assistir Fluminense x Flamengo, no Estádio do Maracanã. A Concessionária ainda reduzirá os intervalos entre as composições e aumentará o efetivo de bilheteiros, seguranças e equipe de limpeza.