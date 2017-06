Justiça do Rio bloqueia contas de ex-secretário Rodrigo Bethlem

Acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de desviar recursos por meio de ONGs na gestão do prefeito Eduardo Paes (PMDB), o ex-secretário municipal de Assistência Social Rodrigo Bethlem (PMDB) teve seus bens bloqueados, em caráter liminar, pela Justiça do Rio.

"Há indícios da existência de suposto esquema de corrupção que teria causado prejuízo ao erário da ordem de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em decorrência de irregularidades praticadas, a princípio, por meio de uma única Secretaria Municipal", diz o texto.

Em nota, Bethlem afirmou que o MPRJ está "preocupado em jogar para a plateia", já que, segundo ele, suas contas já estão bloqueadas por conta de outras ações. "Essa ação de agora trata de um suposto superfaturamento , com valores absurdos, que, de acordo com documentos do Tribunal de Contas do Município, que constam no processo não somam 1.200 reais. Lamento, também, que o Ministério Público só se em investigar essas ONGS no período em que fui secretário da pasta", disse o ex-secretário.

>> MP-RJ denuncia Rodrigo Bethlem e sócios da Milano

>> Bethlem: “Eu não preciso provar nada, quem precisa provar que meu dinheiro é ilegal é o MP”

>> Paes diz que dinheiro desviado por Bethlem será recuperado