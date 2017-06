Hemorio e Inca convocam a população a doar sangue

No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (14), o Hemorio, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) fazem um apelo para a população doar sangue.

No caso do Inca, os pacientes fazem muitas transfusões de sangue e é importante manter o estoque abastecido. Devido ao feriado prolongado de Corpus Christi, a movimentação no salão de doadores tende a cair, de acordo com chefe de Promoção a Doação de Sangue do Hemorio, Neusimar Carvalho. “É um período que nossa demanda aumenta, infelizmente, por conta dos acidentes e a necessidade de sangue é eminente nessa época”, disse.

“É muito gratificante saber que você tem um pouquinho de você na vida de outra pessoa, e qualquer um de nós pode ser um usuário de sangue um dia. Não há sangue artificial, precisamos que as pessoas compareçam, deem um pouquinho de si. E você doando ajuda pelo menos quatro pessoas”, ressaltou.

Atualmente, o Hemorio recebe, em média, 200 candidatos à doação, e coleta 150 bolsas de sangue diariamente. O número ideal para manter os estoques em bom nível é de 300 bolsas de sangue. O Hemocentro pode receber até 400 doadores por dia.

A empresária Yumi Barbosa foi doar pela primeira vez para atender ao pedido de uma amiga nas redes sociais. Ela pretende fazer da doação de sangue um hábito. “Vim doar para a mãe de uma amiga que vai operar o coração e por falta de sangue ela não conseguiu operar por duas vezes”, disse.

“Às vezes a vida é tão corrida que a gente não para para pensar que há tantas pessoas precisando e a gente um dia pode precisar. A partir de agora pretendo me tornar uma doadora constante. É tão pouco tempo para fazer o bem à pessoa. Não custa nada”, completa a empresária.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. No dia da doação é preciso levar um documento de identidade oficial com foto. Não é necessário estar em jejum, mas é recomendado evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores ao procedimento.

O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, número 8, no centro da cidade. O instituto funciona todos os dias das 7h às 18h.

O banco de sangue do Inca fica na Praça da Cruz Vermelha, número 23, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30, e sábados de 8h às 12h.