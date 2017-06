Feriado de Corpus Christi começa no Rio com tempo encoberto e previsão de praia

A Concessionária Ponte Rio-Niterói (Ecoponte) estima que cerca de 862 mil veículos transitem nos dois sentidos da ponte durante o feriado de Corpus Christi, entre nesta quarta-feira (14) e segunda-feira (19). O maior fluxo é esperado nesta quinta-feira (15), quando aproximadamente 90 mil veículos transitarão em direção à Niterói com o destino às praias da Região dos Lagos. E há também a estimativa de 168 mil veículos retornando para o Rio, entre domingo (18) e a manhã do dia seguinte.

O Instituto Nacional de Metereologia prevê para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (15), um começo chuvoso com máxima de 25 graus no Rio de Janeiro, com chance também de nevoeiro devido à umidade do ar. Com a chegada do final de semana, as temperaturas sobem, chegando à máxima de 30º Celsius (0°C), com poucas nuvens no céu.

De acordo com a concessionária da Rodovia Presidente Dutra, cerca de 187 mil veículos devem deixar o Rio de Janeiro pela Rodovia Presidente Dutra somente entre hoje e a meia-noite de quinta-feira. A previsão de tráfego na rodovia na ida é de 7 mil veículos por hora na quarta-feira e cerca de 7.500 veículos por hora no domingo (18), retornando para o Rio. A Concessionária Nova Dutra também disponibilizará equipes extras de SOS Usuário, em pontos estratégicos da rodovia, para agilizar o atendimento. A empresa aconselha o motorista a evitar trafegar no domingo entre as 16h e as 20h, horário de fluxo intenso na rodovia.

O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar já iniciou o policiamento especial nas rodovias estaduais de acesso ao Rio, dando prioridade às estradas que levam para a Região do Lagos, a região serrana, o Arco Metropolitano e a Costa Verde. O batalhão - que conta com 215 policiais militares e 48 viaturas, entre elas motocicletas, reboque e caminhões de apreensão de animais - também estará ativo em redes sociais como o Facebook, interagindo com usuários, postando e atualizando as condições do trânsito em tempo real.

Preferência dos visitantes

Os turistas que vierem passar o feriadão de Corpos Christi no estado do Rio de Janeiro vão poder aproveitar de um clima mais ameno, como na região serrana e de praia no litoral do Rio. De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio (ABIH-RJ), os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio e os do Vale do Café se destacam na preferência dos turistas para viagem entre os dias 15 e 18 de junho.

Com 97% de ocupação, os 13 municípios do Vale do Café, chamam atenção pelo turismo histórico, já que ainda preservam casarios antigos, igrejas e fazendas, que pertenceram aos barões do café da época do Brasil imperial. Petrópolis, que até o momento, está com 90% de reservas dos quartos, também oferece ao turista um roteiro histórico muito interessante, além de uma gastronomia conceituada com confeitarias, bares e restaurantes.

Teresópolis, também com 90% de ocupação até agora para o feriado, é conhecida pelas trilhas e passeios ecológicos. No município, é possível se conectar com a natureza e relaxar com um clima serrano. Na outra ponta do estado, Cabo Frio, com 80% da ocupação hoteleira, atrai os turistas pelo mar de águas claras e orla com areia branca.

Para o secretário de estado de Turismo, Nilo Sergio Felix, essa abrangência de atrativos é um grande chamariz para o Rio de Janeiro. De acordo com ele, o estado é muito rico em atrativos. "Aqui é possível conhecer praias e serras, fazer turismo histórico e ecológico, e isso tudo em poucas horas. Por isso criamos o Guia Rio+3, um livreto que apresenta ao turista roteiros do interior, localizados a até três horas de distância da capital", disse.